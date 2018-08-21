Isparta üzümü hasadına Çinli ilgisi

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Kırsal turizm denildiğinde akla gelen ilk yerlerden Isparta'da son günlerde yapılan üzüm hasadına Çinliler yoğun ilgi gösteriyor.
Kentte yıl içerisinde gerçekleştirilen gül, lavanta, zambak ve kiraz ve üzüm hasadı ekonominin yanında kırsal turizme de katkı sağlıyor.
Güneykent beldesinde 100 dekarlık alana dikilen asmalar üzüm vermeye başlarken, yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye başladı.
Kırsal turizmde atağa geçen ve tur rehberlerinin artık ilk sıralara yazdığı Güneykent'te, yabancı turist çekmenin mutluluğu yaşanıyor. 2,5 hafta içerisinde bin Çinli turisti ağırlayan belde, bir ay sürecek hasat dönemi içerisinde de çok sayıda konuk ağırlamayı hedefliyor.
Turlarla Güneykent'e gelen Çinli turistler üzüm hasadı yapıp, bahçelerde fotoğraf çekerek üzüm hakkında yetkililerden bilgi alıyor. Üzümün tadını seven turistler, bu meyveyi Çin'de de görebilmek için yetkililerden talepte bulunuyor.
Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'nın kırsal turizmi içerisinde gül, kiraz, lavantanın olduğunu ve son olarak üzüm hasatının da bu turizime eklendiğini söyledi.
Üzüm hasadına Çinlilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Gözgün, şöyle devam etti:.
"2,5 haftalık bir zaman içerisinde bin kişilik Çinli grup geldi. Diğer bahçelere giden bireysel turistleri göz önüne alırsak bin 500 turistten bahsedebiliriz. Önümüzdeki bir ay boyunca yandaki bahçelerde devam edeceği için öngörümüz 10 binlere ulaşacaktır çünkü bir turla başladık. Bugün 3-4 tur gelmeye başladı. Sürdürülebilir turizm adını koyduğumuz ve 7 aya kadar uzatabildiğimiz bir turizm faaliyeti gerçekleşmiş olacak. Güneykent'te 100 dekarlık bir bahçe tesis ettik. 3 farklı üzüm çeşidi var. Bunun dışında geleneksel üzümlerimiz de var. Her damak tadına uygun, hangisini koparmak istiyorsa turist denemesini yapıyor ve arkasından o salkımı koparıyor. Birçok tur grupları Güneykent'te üzüm hasadı varmış diyip turunu buraya düzenliyor. Turistler burada sadece üzüm toplamakla kalmıyor. Üreticilerimiz koruk suyunu sıkıp onlara ikramlarda bulunuyor. Ardından belediyemizin gezi römorklarıyla Güneykent içerisinde turlarını atıyorlar. Sadece bağla kalmıyor, turizmi Güneykent içerisinde de devam ettirmiş oluyoruz."
- "Isparta kırsal turizmde atağa geçti"
Isparta'nın kırsal turizmde atağa geçtiğini ve yöresel ürünlerle artık turist çektiğini dile getiren Gözgün, üzüm hasatında yolun başında olduklarını ve bu durumu daha ileriye götürmek için ciddi çalışma içerisinde bulunduklarını ifade etti.
Gelen Çinli turistlerin güzel vakit geçirip memnun ayrıldıklarını dile getiren Gözgün, "Az önce Çinli bir turist, 'Çin'e bu üzüm gelmedi, niye göndermiyorsunuz ve biz bu üzümü Çin'de de görmek istiyoruz' diyor. Bir Çinli geliyor, Güneykent'te üzümü yiyor ve hoşuna gidiyor. Bunlar da güzel gelişmeler." diye konuştu.
Gözgün, Isparta'da dönemsel olarak farklı bitkilerle kırsal turizmin yılın büyük bir bölümüne yayıldığını belirterek, yapılacak çalışmalarla kırsal turizm çeşitliliğinin artırılacağını kaydetti.
Yerli ve yabancı turistleri Güneykent'e davet eden Gözgün, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zambak tarlasıyla başlangıcı yaparız, kiraz çiçeklerini açtırırız. Misafirlerimiz gülün büyülü atmosferine şahit olabilmeleri için Güneykent'te bulunmaları gerekir. Bugün bağ bozumları, elma hasatı ve ileride farklı uygulamalarda söz konusu olacak. İnanıyorum ki bu gelişmeler daha da olumlu olacak. Halkımız da gerekli çalışmalarını tamamlarsa turist kitlemiz 200 binleri bulacak."
- "Çin'deki arkadaşlarıma burayı tavsiye edeceğim"
Çin'den gelen turist Shı Wei Rong ise üzüm bahçelerinde güzel bir gün geçirdiğini ve üzüm hasatı yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
Shı Wei, "Üzüm hasadı yaptık. Üzümlerin tadına baktık. Tadı oldukça güzel. Çin'deki arkadaşlarıma burayı tavsiye edeceğim." dedi.
Wang Yan da Isparta'ya küçük oğluyla Çin'den geldiğini belirterek, üzümlerin genel olarak çok güzel olduğunu ve bu bahçelerde zaman geçirdikleri için mutluluk duyduklarını ifade etti.
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