HABER

Isparta valisi Seymenoğlu oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:23 | Son Güncelleme

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu oyunu kullandı.

Ali ÇEVİKBAŞ ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu oyunu kullandı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, oy kullanmaya eşi Tuğba Seymenoğlu ile birlikte geldi. Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi'nde 1333 numaralı sandıkta oy veren Vali Seymenoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Ömer Seymenoğlu, Haftalar öncesinden bir seçim yarışı başlamıştı. Bu bir demokrasi şenliğidir. Tüm siyasi partiler, adaylar özgürce taleplerini, yapabileceklerini vatandaşla paylaşma imkanı buldu. Biz de Isparta il ve merkez ilçeyle 12 ilçede, bütün köylerimizde her türlü tedbirlerimizi aldık. Bütün sandık bölgesinde her sandıktaki arkadaşlarımız görev başında yer almışlardır. Ve bir sıkıntı olmadan seçim süreci şu ana kadar devam ediyor. Bizim Allah'tan niyazımız inşallah seçim sonuçlanıncaya kadar, kazanan adaylar ilan edilinceye kadar herhangi bir sıkıntımız olmayacağı yönündedir dedi.

Vatandaşları uyaran Vali Seymenoğlu, Şu an itibariyle seçim kanunları yürürlükte. Ve seçim kanunundaki ceza hükümleri de çok sert ve çok ciddi anlamda cezalar içeriyor. O yüzden lütfen seçim kanununa, seçim hükümlerine ve ilçe seçim kurullarının emirlerine riayet edelim. Seçim yasakları işlememeye çalışalım. Aksi takdirde hiç hoş olmayacağımız sıkıntılı durumlarla karşılaşabiliriz. Biz bütün güvenlik tedbirlerimizi almış durumdayız. Ben de kriz merkezine geçeceğim. Tüm arkadaşlarımız koordinasyon merkezindedir. İnşallah bu seçim sonuçları ülkemiz için vatanımız için hayırlı olur diliyorum. Isparta'mız için iyi sonuçlara vesile olur diliyorum. Demokrasi şöleninin huzur ve demokrasi içinde geçmesini temenni ediyorum diye konuştu.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Atatürk Havalimanı’nda seçim yoğunluğuAtatürk Havalimanı’nda seçim yoğunluğu
Darülaceze sakinleri oylarını kullandıDarülaceze sakinleri oylarını kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Bu oylar kabul edilmeyecek

Bu oylar kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 6 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 6 yaralı

Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.