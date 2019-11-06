Isparta’da 1 ayda 398 motosiklet ile 53 araç trafikten men edildi

Isparta’da trafik polisinin Ekim ayı boyunca yaptığı denetimlerde, çeşitli kural ihlallerinde bulundukları tespit edilen 398 motosiklet ve motorlu bisiklet ile modifiyeli olduğu gerekçesiyle 53 otomobil trafikten men edildi. Isparta polisi, aynı ay içinde radar ile tespit edilen hız ihlallerinde 4 bin 146 araç plakasına ceza yazarken, alkollü şekilde araç kullanan 194 sürücünün ehliyetlerine ise geçici sürelerle el koydu.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, kentte trafik kazalarının engellenmesi ve azaltılması adına başlattığı çalışma ile birlikte, kural ihlali yapan sürücüler ile araçlarına ceza yağdırdı.

398 motosiklet ve motorlu bisiklet ile 53 modifiye araç trafikten men edildi

Kentteki çalışmalar çerçevesinde, 1 - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde; bin 967 motosiklet ve motorlu bisiklet denetlenirken, 558’inin sürücüleri hakkında işlem yapılarak, 398 motosiklet ve motorlu bisiklet ise trafikten men edildi.

Trafik polisi aynı tarih aralığında, 341 modifiyeli otomobil ve sürücüsü hakkında işlem yaparken, bu araçların 53’ünü de trafikten etti.