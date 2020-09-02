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Isparta’da 17 operasyonda 18 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 18:23 | Son Güncelleme

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında Ağustos ayı içerisinde 17 adet operasyon gerçekleştirildi.Yapılan operasyon çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, Tefecilik, Parada Sahtecilik suçlarından 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında Ağustos ayı içerisinde 17 adet operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyon çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, Tefecilik, Parada Sahtecilik suçlarından 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden; 108 litre kaçak akaryakıt, 4 bin 800 dal boş makaron, bin 362 dal dolu makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün, 14 paket bandrolsüz tütün, 120 tanesi sahte olmak üzere toplam 913 adet bandrol, 302 litre etil alkol, 3 şişe kaçak içki, 1 litre rakı yapımında kullanılan anason aroması maddesi, 84 adet cinsel içerikli ürün ve 2 adet sahte para ele geçirildi.

Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 10 şahıs emniyet ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yakalanarak, 7’si adli makamlarca tutuklandı. 3 şahıs ise adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

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