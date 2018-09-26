HABER

Isparta'da 2 kadının cinayet faili, 18 yıl önce de bir kadını öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

ISPARTA'da geçen cumartesi günü cansız bedenleri bulunan iki kadını öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Bekir Çiftçi'nin (43), 18 yıl önce de başka bir kadını öldürmekten hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Isparta'da 2 kadının cinayet faili, 18 yıl önce de bir kadını öldürmüş

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da geçen cumartesi günü cansız bedenleri bulunan iki kadını öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Bekir Çiftçi'nin (43), 18 yıl önce de başka bir kadını öldürmekten hapis cezası aldığı ortaya çıktı.
Isparta'da geçen cumartesi günü biri Gökçay Mesirelik Alanı'nda, diğeri atış poligonu mevkisinde 2 kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, cesetlerden birinin Halıkent Mahallesi'nde oturan ve geçen hafta kent merkezindeki çocuğunun evini ziyarete gittikten sonra evine dönmek için durakta halk otobüsü beklediği sırada yanına yaklaşan bir araca bindikten sonra ortadan kaybolan Nurten Avar'a ait olduğunu belirledi.
Olayla ilgili detaylı araştırmasını sürdüren polis cinayet şüphelisi olarak Bekir Çiftçi'yi gözaltına aldı. Şüphelinin Karaağaç Mahallesi'ndeki evinde arama yapan polis, Nurten Avar'a ait olduğu belirlenen ziynet eşyası ele geçirdi. Bekir Çiftçi, yardım bahanesiyle aracına bindirdiği Nurten Avar'ı kaçırdığını ve daha sonra boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Yapılan incelemeler sonucunda atış poligonu mevkisinde bulunan cesedin de geçen temmuz ayından bu yana kayıp olarak aranan S.Ö. olduğu belirlendi. Bekir Çiftçi, S.Ö.'yü de kaçırarak öldürdüğünü itiraf etti.
Diğer yandan Bekir Çiftçi'nin 2000 yılında yine Isparta'da kolundaki bileziklerini alabilmek için kaçırdığı Müzeyyen Gürgen'i (72), 42 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edildiği ve kısa süre önce cezasınıı çekerek tahliye olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Isparta'da 2 kadının cinayet faili, 18 yıl önce de bir kadını öldürmüş

PARTNERÜnlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!Ünlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!
Asi Nehri'nde balıklar oksijen yetersizliğinden telef olmuşAsi Nehri'nde balıklar oksijen yetersizliğinden telef olmuş
Atık toplama kavgası: 4 gözaltıAtık toplama kavgası: 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sahte diplomalı 'estetik doktoruna' gözaltı

Sahte diplomalı 'estetik doktoruna' gözaltı

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri

Vahşet! Minik köpeği kaynar suyla yaktılar

Vahşet! Minik köpeği kaynar suyla yaktılar

Dünyanın en eski yapıları açıklandı! Türkiye'den de bir yapı listede

Dünyanın en eski yapıları açıklandı! Türkiye'den de bir yapı listede

Kayseri'de milyonlarca yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu!

Kayseri'de milyonlarca yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu!

Arşivden çıkan görmediğiniz nadir kareler

Arşivden çıkan görmediğiniz nadir kareler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.