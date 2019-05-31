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Isparta’da 2 mahalleye eş zamanlı zehir operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 10:04 | Son Güncelleme

Isparta’da narkotik polisinin 2 mahalledeki farklı adreslere eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 4’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki Zafer ve Bahçelievler mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, farklı adreslerdeki 12 şüpheli ile birlikte, 5 parça halinde 50,48 gram skunk maddesi, 36 adet ecstasy hap ve 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.Polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8’ine ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, diğer 4 şüpheli ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.Hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta’da narkotik polisinin 2 mahalledeki farklı adreslere eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki Zafer ve Bahçelievler mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, farklı adreslerdeki 12 şüpheli ile birlikte, 5 parça halinde 50,48 gram skunk maddesi, 36 adet ecstasy hap ve 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8’ine ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, diğer 4 şüpheli ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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