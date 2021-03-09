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  4. Isparta’da 23 yaşındaki genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor

Isparta’da 23 yaşındaki genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor

09.03.2021 12:53 | Son Güncelleme:
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Isparta’da 23 yaşındaki genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde ailesine ‘markete gidiyorum’ diyerek evden çıkan Zilfinur Bakır’dan 5 gündür haber alınamıyor.Yalvaç ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Zilfinur Bakır (23), 5 Mart günü ‘markete gidiyorum’ diyerek evden çıktı.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde ailesine ‘markete gidiyorum’ diyerek evden çıkan Zilfinur Bakır’dan 5 gündür haber alınamıyor.
Yalvaç ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Zilfinur Bakır (23), 5 Mart günü ‘markete gidiyorum’ diyerek evden çıktı. Tekrar eve dönmeyen genç kız için ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri Zilfinur Bakır’ın aynı gün 10.30 sıralarında caddede yürürken bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsüne ulaştı. Güvenlik kamerası görüntüsünde Bakır’ın yalnız başına yolda yürüdüğü tespit edildi.
Öte yandan Zilfinur Bakır’ın kaybolduğu gün Yalvaç-Isparta arasında sefer yapan bir yolcu minibüsüne bindiği ve Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiinde indiği iddia edildi. İddia üzerine emniyet ekipleri, yollardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Zilfinur Bakır’ın bulunmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Isparta’da 23 yaşındaki genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor

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