HABER

Isparta’da 25 acemi kasap acil servislere başvurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

Isparta’da kurban kesimi sırasında çeşitli yaralanma şikayetleriyle hastaneye başvuran 25 acemi kasap tedavi altın alındı.

Isparta’da kurban kesimi sırasında çeşitli yaralanma şikayetleriyle hastaneye başvuran 25 acemi kasap tedavi altın alındı. Isparta Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op Dr. Mehmet Ali Korkmaz, “Bugün sabahtan itibaren gelen vak’alar genellikle basit cilt kesileri şeklinde, şu ana kadar çok ciddi bir vak’a gelmedi, umarım ciddi bir yaralanma gelmez. Biz, basit bir kesi de olsa, hastalık kapma riskine karşı tüm hastalarımıza acil servislere başvurmalarını öneriyoruz” dedi.
Isparta’da kurban keserken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere başvurdu. Kentte bayram namazının ardından öğle saatlerine kadar kurban keserken çeşitli şekillerde yaralanan 25 acemi kasap hastaneye başvurdu.
İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Isparta Şehir Hastanesi Nöbetçi Hekimlerinden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op Dr. Mehmet Ali Korkmaz, “Bugün sabahtan itibaren şu saate kadar, hastane acil servisimize kurbandaki cilt kesilerine yönelik yaklaşık 25 hastamız başvurmuş. Bunlar, bizim sık gördüğümüz plastik cerrahiyle alakalı sık yaralanmalar. Genelde cilt kesileri ya da vücutta, uzuvlarda tendon, sinir ve damar yaralanmaları gelebiliyor. Ama sabah 08.00’den itibaren şu saate kadar genel olarak gelen vak’alar basit cilt kesileri şeklindeydi. Çok ciddi bir hastamız gelmedi. Şimdilik, acil servis ve acil şartlarında müdahale edilebilecek, tedavi edilebilecek yaralanmalar. Umarım ciddi bir yaralanma gelmez” dedi.

“Basit bir kesi de olsa, hastalık kapma riskine karşı acil servislere başvurmalarını öneriyoruz”
Op.Dr. Korkmaz ayrıca, kurban kesimi sırasında basit bir kesi de olsa, vatandaşların ileride daha ciddi bir soruna yol açmaması adına hastaneye başvurarak gerekli tedavileri yaptırması gerektiğini ifade ederek, “Biz, bu tarz durumlarda yaralanan kişilere, basit bir kesi de olsa acil servislere başvurmalarını öneriyoruz. Çünkü, bu tür durumlarda hayvanlarla bulaşan bazı hastalıkların da bulaşma ihtimali olduğu için küçük kesiler hafife alınabiliyor ama biz her türlü yaralanmanın acilde muayene olmalarını öneriyoruz. Herkese yaralanmadan iyi bayramlar dilerim” İfadelerini kullandı.

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Hayvanların kurtarmak isterken trenin altında kaldıHayvanların kurtarmak isterken trenin altında kaldı
Bayram günü ölen evlada son bakışBayram günü ölen evlada son bakış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara...

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı: 4 kişi yaralı

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı! Yaralılar var

Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.