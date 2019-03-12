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Isparta'da 3 aracın karıştığı kazada 21 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 22:11 | Son Güncelleme

ISPARTA’da, 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı trafik kazasında araçlar hurdaya döndü, 21 kişi yaralandı.

Isparta'da 3 aracın karıştığı kazada 21 kişi yaralandı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da, 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı trafik kazasında araçlar hurdaya döndü, 21 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Aynı istikametteki Engin Damcı yönetimindeki 32 FR 577 ve Osman Sütçü yönetimindeki 32 K 0043 plakalı otomobiller ile Ayhan Bozkurt yönetimindeki 68 ED 449 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsüyle birlikte araçtaki 13 kişi, otomobillerde ise sürücülerle birlikte 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması sonrası yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Isparta'da 3 aracın karıştığı kazada 21 kişi yaralandıIsparta'da 3 aracın karıştığı kazada 21 kişi yaralandıIsparta'da 3 aracın karıştığı kazada 21 kişi yaralandıIsparta'da 3 aracın karıştığı kazada 21 kişi yaralandı

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