Isparta'da 3 kardeş yangından kurtarıldı

Isparta'da, anne ve babaları evde olmadığı sırada çıkan yangında alevlerin arasında kalan 3 çocuğu komşuları kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi 2722 Sokak'ta ikamet eden aileden Hüseyin K. işteyken, eşi, çocukları İclal K. (4) İbrahim K. (7) ve Musa K'yi (10) evde yalnız bırakarak pazara gitti.

Bu sırada çıkan yangında alevlerin arasında kalan 3 çocuğu, iki katlı binanın alt katındaki yangını farkeden komşuları kurtardı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kontrol amacıyla hastaneye götürülen 3 kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çocukların bulunduğu odanın tamamen kullanılmaz hale geldiği evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

