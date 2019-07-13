Isparta’da 3 yılda, 7 bin 243 kişiye FETÖ soruşturması

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da Fethullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 yılda, 7 bin 243 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

FETÖ/PDY mensupları tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sonrasında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugüne kadar 7 bin 243 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Yapılan soruşturmalar kapsamında, bin 543 kişi hakkında ağır ceza mahkemelerine dava açılırken, 3 bin 990 kişi hakkında açılan davalarda takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, bin 335 kişi hakkında yapılan soruşturma dosyaları yetkisizlik kararı ile başka adliyelere gönderilirken, 375 kişi hakkındaki soruşturmaların ise halen devam ettiği öğrenildi.

