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Isparta’da 42 bedelli jandarma er yemin ederek terhis oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 13:57 | Son Güncelleme

Isparta’da, 21 günlük bedelli askerlik uygulaması kapsamında 34.

Isparta’da, 21 günlük bedelli askerlik uygulaması kapsamında 34. Celp Dönemi’nde gelen bedelli jandarma erler için yemin töreni düzenlendi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nda eğitimlerini tamamlayan bedelli askerlik yükümlüsü 42 jandarma er için Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu’nda tören düzenlendi.
Törene; Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, aileler ve eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Türk bayrağının geçişi tüm katılımcılar tarafından ayakta selamlandı. Törende jandarma üniformalarını giyen toplam 42 bedelli er, Türk bayrağı ve silahın bulunduğu alana ellerini koyarak yemin etti. Yeminin ardından, birliğe ilk katılan bedelli jandarma er tarafından yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı.
Diğer yandan, eğitim süresince en çok kitap okuyan, örnek çalışmalara imza atan başarılı askerler ve ailelerine protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ağaoğlu: “Yemininize bir ömür boyu sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur"
Törende bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Ağaoğlu, askerlere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyerek, "İçtiğiniz bu ant, vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, dürüstlüğün, mutlak itaatin simgesi ve aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir. Ülkeye hizmet, sadece kışlalarla sınırlı değildir. Unutmayınız, ne iş yaptığınızın önemi yoktur. Mevcut görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden, yemininize bir ömür boyu sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur" dedi.
Mehmetçiklerin yetiştirilmesinde emeği geçen personeline teşekkür eden Albay Ağaoğlu, vatan için canını veren şehitleri de rahmetle andığını ifade etti.
Yemin töreni programı, Jandarma Marşı’nın ardından program geçit töreniyle sona erdi.
Tören sonrasında yaklaşık 3 haftalık özlemle evlatlarına kavuşan aileler de evlatlarıyla hasret gidererek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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