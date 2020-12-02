HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Isparta’da 5 gündür haber alınamayan adam için AFAD ve Jandarma alarma geçti

Isparta’da 5 gündür haber alınamayan adam için AFAD ve Jandarma alarma geçti

02.12.2020 12:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yaşayan 57 yaşındaki Mustafa Özbay’dan 5 gündür haber alınamıyor.

Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yaşayan 57 yaşındaki Mustafa Özbay’dan 5 gündür haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve köylülerden oluşan 100 kişilik ekip, her yerde Mustafa Özbay’ı arıyor.
Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, cuma günü akşamı kendi evinde bir arkadaşıyla alkol aldıktan sonra ortadan kayboldu. 5 gündür kendisinden haber alınamaması üzerine oğlu Hüseyin Özbay, yakınları, jandarma ve AFAD ekipleri ile köylüler her yerde Mustafa Özbay’ı aramaya başladı. İlk olarak köyün etrafında yapılan aramalarda Özbay’dan bir iz bulunamaması üzerine arama bölgesi olarak hayvan barınağının bulunduğu alan seçildi.

Aramalarda bir ize rastlanılmadı
Sabah erken saatlerde köy meydanında toplanan Jandarma Arama Kurtarma Timi(JAK), AFAD ve köylüler, 10’ar kişilik gruplara ayrıldı. Toplam 100 kişiden oluşan ekip, gruplar halinde hayvan barınağı etrafından Koçtepe’deki çöp alanına kadar olan bölgeyi taradı. Yapılan aramada Mustafa Özbay’a ait bir detaya rastlanılamadı. Aramaların farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi. Öte yandan Mustafa Özbay’ın cep telefonunu yanına almadığı ve evde bulunan battaniyesinin de kayıp olduğu öğrenildi.

“Hasımı yoktu, köyde çok sevilen bir kişiydi”
Arama çalışmalarına katılan Mustafa Özbay’ın oğlu Hüseyin Özbay, babasından cuma günü akşamı saat 19.00’dan bu yana haber alamadıklarını söyledi. Özbay, “Köyümüzün duyarlı vatandaşları babamı aramak için geldiler. Bu bölgede arama yapıyoruz. Babamla en son cuma günü öğlen saatlerinde görüştük. Babaannem rahatsız, kendisi ameliyat olacaktı, çarşıda görüştük sonra otobüsle köye döndü. Biz işimize devam ettik bir daha da görmedik. Babam yalnız yaşıyor. Hasımı yoktu. Köyde çok sevilen bir kişiydi” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Onlar koronavirüs dedektifleri: Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılarOnlar koronavirüs dedektifleri: Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar
Hayırlı cumalar mesajlarıHayırlı cumalar mesajları
1/

En Çok Okunan Haberler

Piramitlerde çektiği fotoğraf yüzünden gözaltına alındı

Piramitlerde çektiği fotoğraf yüzünden gözaltına alındı

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık

Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık

Ünlü şarkıcının acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü şarkıcının acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede

Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor

Mezarlıktan acı fotoğraf: Ayrı gömülüyorlar

Arkadaş mağduru adamın büyük mutluluğu: İnsan bir kere böyle hata yapar, bir daha yaparsa eşektir

Arkadaş mağduru adamın büyük mutluluğu

Bakan Akar'dan Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Akla ziyan bir husus

Bakan Akar'dan Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Akla ziyan bir husus

AVM'lerde HES kodu uygulaması: Erken saatlerde sıra oluştu

AVM'lerde HES kodu uygulaması: Erken saatlerde sıra oluştu

İstanbul'da zincirleme kaza

İstanbul'da zincirleme kaza

Uzmanı açıkladı! Bu kan grubuna sahip olanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor

Uzmanı açıkladı! Bu kan grubuna sahip olanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.