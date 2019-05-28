Isparta’da 6 adrese eş zamanlı zehir taciri operasyonu: 5 gözaltı

Isparta’da narkotik polisi tarafından 5 mahalledeki 6 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı zehir taciri operasyonunda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticaretini engellemek adına düğmeye basan Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sokak satıcılarına (torbacı) yönelik operasyon düzenledi.

İl merkezindeki Davraz, Sanayi, Zafer, Karaağaç ve Yedişehitler olmak üzere, 5 mahalledeki farklı 6 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, yakaladıkları 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisin, ev ve şüphelilerin üzerlerinde yaptığı aramalarda ise, 13 parça halinde satışa hazır vaziyette 3.55 gram ve poşet içerisinde 3 parça halinde 4.24 gram olmak üzere toplam 7.79 gram eroin maddesi, 64 adet suboxone tablet, 3 adet suistimale açık ilaç ile çok sayıda uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltında bulunan şüphelilerin, bugün ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

