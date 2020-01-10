HABER
  4. Isparta’da 6 kaçak avcıya 40 bin lira para cezası

Isparta’da 6 kaçak avcıya 40 bin lira para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 18:04 | Son Güncelleme

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde tuzak kurarak ardıç ve bıldırcın avlayan 4 kişi ile koruma altında bulunan dağ keçisini avlayan 4 kişi olmak üzere toplam 8 kaçak avcı yakalandı.

Isparta’da 6 kaçak avcıya 40 bin lira para cezası

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde tuzak kurarak ardıç ve bıldırcın avlayan 4 kişi ile koruma altında bulunan dağ keçisini avlayan 4 kişi olmak üzere toplam 8 kaçak avcı yakalandı. Kaçak avcılara Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 40 bin 644 lira para cezası uygulandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici faaliyetler kapsamında ilçeye bağlı Sarayköy ve Yeşilköy’de 8 kaçak avcıyı suçüstü yakaladı. İlçede ilk olarak Sarayköy’deki Ece mevkisine giden jandarma ekipleri, burada tuzak kurarak ardıç ve bıldırcın kuşu avlayan S.Ö., İ.Ö., Ö.B. ve R.G. isimli şahıslar yakalanırken, olayda kullandıkları 23 adet el yapımı tuzak ile 5 adet av tüfeği ele geçirildi.

İlçedeki Yeşilköy’deki Karakilise mevkisine giden jandarma ekipleri, koruma altında bulunan dağ keçisi avladıkları tespit edilen A.G., İ.G., R.C. ve R.U. isimli şahıslar suçüstü yakalanırken, şahıslarla birlikte avlanmış olarak 1 adet dağ keçisi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılık yapan 8 şahsa toplam 40 bin 644 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
Usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonua 52 gözaltıUsulsüz sağlık kurulu raporu operasyonua 52 gözaltı
Batan teknede kaybolan 3 kişi çıkartılıyorBatan teknede kaybolan 3 kişi çıkartılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kağıthane'de komşu kavgası! Silah kabzasıyla saldırdı

İstanbul'da komşu kavgası!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Görkem Sertaç Göçmen açıklaması

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Başsavcılık'tan açıklama

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma

İzmir'deki olayla ilgili yeni gelişme!

Ünlü iş insanı Cemalettin Sarar ve eşine dehşeti yaşatmışlardı: Şaka yapıyorlar zannettim

Ünlü iş insanına dehşeti yaşatmışlardı: Şaka yapıyorlar zannettim

Küçük çocuğun 'pet şişe' isyanı! Destek mesajları yağdı

Küçük çocuk böyle isyan etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.