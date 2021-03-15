HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Isparta’da 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı

Isparta’da 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı

15.03.2021 19:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Isparta’da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar yol kenarında yardım beklerken adeta can pazarı yaşandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında İstanbul Caddesi ile 253. Cadde’nin kesiştiği Çünür Kavşağı’nda meydana geldi. Kent merkezi istikametinden üniversite istikametine seyir halinde olan Salim M. idaresindeki 07 ANF 520 plakalı otomobil ile tali yoldan anayola çıkan Erbay B. yönetimindeki 07 LKL 27 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola yan yattı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılırken, yol kenarında adeta can pazarı yaşandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için fırtına uyarısıSon Dakika: Meteoroloji'den birçok il için fırtına uyarısı
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
1/

En Çok Okunan Haberler

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Engelli kız yaptıkları mide bulandırdı! Anne, baba, 2 amca...

Engelli kız yaptıkları mide bulandırdı! Anne, baba, 2 amca...

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için fırtına uyarısı

Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için fırtına uyarısı

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Dikkat! Seferler iptal edildi

Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota

Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota

Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü! 'Daha önce rastlamamıştık'

Tedirgin eden görüntü! 'Daha önce rastlamamıştık'

Bursa'da 4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.