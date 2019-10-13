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Isparta’da 89 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 15:50 | Son Güncelleme

Isparta’da eşiyle birlikte yaşayan 89 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Gülevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Isparta’da eşiyle birlikte yaşayan 89 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.
Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Gülevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle aynı evde yaşayan 89 yaşındaki S.T.’den haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde yaşlı adamı hareketsiz vaziyette buldular. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın öldüğü belirlendi.
Yapılan ilk incelemede, S.T.’nin geçen gece öldüğü tahmin edilirken, yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na sevk edildiği belirtildi.
‘Şüpheli ölüm’ olarak kayıtlara geçen olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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