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  4. Isparta'da, ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren firari polis yakalandı

Isparta'da, ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren firari polis yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 00:13 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş olan eniştesi Erkan Öztürzk'üevlerinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla firari olarak aranan polis memuru U.D., sahte kimlik bilgileriyle saklandığı Niğde’de yakalandı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş olan eniştesi Erkan Öztürzk'üevlerinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla firari olarak aranan polis memuru U.D., sahte kimlik bilgileriyle saklandığı Niğde’de yakalandı.
Isparta merkez Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede 17 Kasım 2019 tarihinde, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görev yapan uzman çavuş Erkan Öztürk, eve gelen kayınbiraderi polis memuru U.D. ile tartışmaya başladı. Eşi Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. polis memuru U.D., ablasına ve eniştesine tabancayla art arda ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Öztürk çiftini yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ebru ve Erkan Öztürk çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 6 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı.
NİĞDE’DE PANSİYONDA KALDIĞI BELİRLENDİ
Polis, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen titiz araştırma sonucu şüpheli U.D.’nin yer değiştirerek Niğde’de saklandığı, sahte kimlik bilgileriyle bir pansiyonda kaldığı belirlendi. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri ile Niğde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin bugün koordineli düzenledikleri operasyon sonucu şüpheli U.D., suç aleti tabanca ve ona ait fişeklerle yakalanarak gözaltına alındı. Isparta’ya getirilen U.D.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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