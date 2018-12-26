Isparta'da ağaçlara zarar veren kişiye suç duyurusu

Isparta Belediyesi tarafından, bir mahallede çok sayıda ağaca zarar verdiği ve ağaçları kestiği iddia edilen kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yedişehitler Mahallesi 2944 Sokak'taki çok sayıda dut, akağaç ve ıhlamur ağaçlarını kesen ve bazılarına da zarar veren kişiye zabıt varakası tutarken, kamu davası açılması için de suç duyurusunda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, bugüne kadar "Daha Yeşil Bir Isparta" sloganıyla yaptıkları çalışmalar kapsamında kente 1 milyon ağaç diktiklerini belirtti.

Meydana gelen olaydan dolayı üzüntü duyduklarını, yasal çerçeve içerisinde en ağır yaptırımı uygulayacaklarını aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Halkımızı bu tür olaylar karşısında daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu tür hadiseler karşısında Alo Zabıta 153 başta olmak üzere Belediyemizi arasınlar. Ispartamızı, doğayı el birliği ile koruyalım. Bu duyarlılık olursa şehrimiz yeşil kalmaya, daha yaşanılabilir bir şehir olmaya devam eder. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Belediyemiz bir dal dahi kesilse bunun takipçisi olmaya devam edecektir. Zarar verilen ağaçlarımızın yerine Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz yeni ağaçlar dikecektir."

