Isparta'da AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen kazandı (2)

BAŞDEĞİRMEN'DEN SEÇMENE TEŞEKKÜR

Isparta'da, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, belediye başkanı seçilen AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ile Mehmet Uğur Gökgöz ve İl Başkanı Osman Zabun'la birlikte Kaymakkapı Meydanı'nda halka seslendi. Şükrü Başdeğirmen, konuşmasında, "Beni bağrınıza bastınız, Allah utandırmasın" dedi.

Aday adayı olduktan sonra 5 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdurrahman Öz tarafından arandığını ve kendisine 'Yarın Ankara'da olun. Sayın Cumhurbaşkanı sizi aday olarak tanıtacak' dediğini belirten Başdeğirmen, "Önce arkadaşların bana şaka yaptığını sandım. Beni Ankara'ya gönderecekler sonra elim boş dönünce dalga geçecekler, dedim. İl başkanımızı aradım, kendisi de 'Hayırlı olsun, belediye başkan adayımız sensin' deyince inandım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bana 'Isparta'yı istiyorum, bana Isparta'yı getir' diye talimat verdi. Ben de söz verdim. Beni mahcup etmediniz; sağ olun, var olun" diye konuştu.

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