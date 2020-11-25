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Isparta’da alkol ve modifiyeli araç denetimi

25.11.2020 15:05 | Son Güncelleme:
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Isparta’da trafik ekipleri, modifiyeli araç ve alkol denetimi gerçekleştirdi.

Isparta’da trafik ekipleri, modifiyeli araç ve alkol denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde alkollü sürücülere cezai işlem uygulanırken, modifiyeli araçlar için de gerekli işlemler yapıldı.
Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Mimar Sinan Caddesi üzerinde modifiyeli araç ve alkol denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, şüpheli gördükleri araçlarda tek tek abartılı egzoz ve modifiye kontrolü yaptı. Ayrıca ekipler durdukları araçların sürücülerine de alkolmetre üfletti. Denetimlerde alkollü sürücüler ile modifiyeli araçlara gerekli cezai işlemler uygulandı.

Daha önceki uyarıyı dikkate almayan sürücüye 132 TL ceza uygulandı
Denetim sırasında durdurulan bir aracın sürücüsüne alkolmetre üfletildi. Daha sonra aracın motor kısmından gelen ses üzerine kaputu açması istendi. Ekipler, aracın motor kısmında bulunan bir cihaz için sürücünün daha önce uyarıldığını belirterek, bu kapsamda cezai işlem uygulayacaklarını belirtti. Sürücüye 132 TL idari para cezası uygulandı.

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