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Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 21:15 | Son Güncelleme

Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gönen ilçesinde evinin avlusunda anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçtepe köyünde yaşayan Minüre Gülbeyaz (90), evinin avlusundaki anızları yakmak istediği sırada giysileri tutuştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan Gülbeyaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Gülbeyaz'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

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