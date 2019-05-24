HABER

Isparta’da anne ve kızı, yan yatan otomobilde kurtarılmayı bekledi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

Isparta’da yağışlı havada kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön levhalarına çarptıktan sonra yan yatan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Isparta’da yağışlı havada kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön levhalarına çarptıktan sonra yan yatan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Talihsiz kazada yan yatmış şekilde kalan otomobilden çıkamayan yaralılardan biri ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı saat 01.30 sıralarında Halıkent Mahallesi Şehit Kenan Çaylı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe N.’nin kullandığı 32 AAD 375 plakalı otomobil, yağışlı havada zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki yön levhasına çarptı. Savrulan otomobil yol ortasında yan yattıktan sonra güçlükle durabildi.
Kazada, Ayşe N. ile İkbal E. yaralandı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yan yatan araçta sıkışan anne ve kızını kurtardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yan yatan araç kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta’da anne ve kızı, yan yatan otomobilde kurtarılmayı bekledi

Isparta’da anne ve kızı, yan yatan otomobilde kurtarılmayı bekledi

Isparta’da anne ve kızı, yan yatan otomobilde kurtarılmayı bekledi

Isparta’da anne ve kızı, yan yatan otomobilde kurtarılmayı bekledi

Isparta’da anne ve kızı, yan yatan otomobilde kurtarılmayı bekledi

Isparta’da anne ve kızı, yan yatan otomobilde kurtarılmayı bekledi

Isparta’da anne ve kızı, yan yatan otomobilde kurtarılmayı bekledi

Isparta’da anne ve kızı, yan yatan otomobilde kurtarılmayı bekledi

Isparta’da anne ve kızı, yan yatan otomobilde kurtarılmayı bekledi

Isparta’da anne ve kızı, yan yatan otomobilde kurtarılmayı bekledi

Isparta’da anne ve kızı, yan yatan otomobilde kurtarılmayı bekledi

Isparta’da anne ve kızı, yan yatan otomobilde kurtarılmayı bekledi

Isparta’da anne ve kızı, yan yatan otomobilde kurtarılmayı bekledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.