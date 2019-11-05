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Isparta’da aranan 44 şüpheli 1 haftada yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:16 | Son Güncelleme

Isparta’da polisin yaptığı 1 haftalık çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı.

Isparta’da aranan 44 şüpheli 1 haftada yakalandı

Isparta’da polisin yaptığı 1 haftalık çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasındaki 3 şahsın, çeşitli dosyalardan hapis cezası ile arandıkları ortaya çıktı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, 28 Ekim ile 3 Kasım 2019 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda; aralarında ‘Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme’ ve ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçlarından toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan Y.Y., ‘Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme’ suçundan 6 dosyadan toplamda 83 bin 400 lira adli para cezası ve 3 yıl hapis cezası ile aranan H.B.K., ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’, ‘Silahla Tehdit’ ve ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.Y. olmak üzere, toplam 44 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların adli makamlara teslim edildikleri öğrenildi.

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