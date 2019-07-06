HABER

Isparta’da arazi yangınında hububat ekili alan yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 14:16 | Son Güncelleme

Isparta’da hububat ekili arazide çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Isparta’da hububat ekili arazide çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Isparta-Afyonkarahisar Karayolu kenarındaki arazilerdeki yangın nedeniyle çıkan duman rüzgarın da etkisiyle etrafa yayılırken, zaman zaman trafikteki görüşe de engel oldu. Kısa süre sonra söndürülen yangında yaklaşık 2 hektarlık ekili alan küle döndü.
Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 11.00 sıralarında Isparta Afyonkarahisar Karayolu üzeri Keçiborlu ilçesi sınırında kalan bölgede meydana geldi.
İddiaya göre, şehirlerarası karayolu kıyısındaki hububat ekili arazide henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle etrafa yayılan duman, zaman zaman trafikteki görüşü de etkiledi. Olayın haber verilmesi üzerine yangına Keçiborlu itfaiye ekipleri ile çevredeki bölgelerden gelen ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, polis ekipleri de trafikte güvenlik önlemleri aldı. Bir süre sonra söndürülerek kontrol altına alınan yangında, itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektarlık hububat ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi.
Öte yandan, yangının çıkış nedeni araştırılırken, Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

PARTNERVictoria's Secret meleğinden çıplak poz!Victoria's Secret meleğinden çıplak poz!
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralıOtomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Devrek’te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandıDevrek’te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.