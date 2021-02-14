HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Isparta’da baba ve bebeği yanmaktan yoldan geçen bir vatandaş sayesinde kurtuldu

Isparta’da baba ve bebeği yanmaktan yoldan geçen bir vatandaş sayesinde kurtuldu

14.02.2021 16:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da yangına evlerinde uykuda yakalanan baba ve 2 yaşındaki bebeği, yoldan geçen bir vatandaşın dikkati sayesinde kurtuldu.

Isparta’da yangına evlerinde uykuda yakalanan baba ve 2 yaşındaki bebeği, yoldan geçen bir vatandaşın dikkati sayesinde kurtuldu. Vücutlarında yanıklar oluşan baba ve bebeği hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Türkeş Mahallesi 219 Cadde üzerindeki 3 katlı binanın zemin katındaki dairede saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Sokakta yürürken evden alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören Osman Tolan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükselmesi nedeniyle apartmandakilerden hortum isteyen Tolan, camı kırarak yangına ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada içeride uyuyan baba Ali D. ve bebeği İrem D. (2) evin arka kısmından dışarı çıktı. Vücudunda yanıklar oluşan baba ve bebeği ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Başka bir yangından dönen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine çok kısa sürede ulaştı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evde büyük hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri yangının olduğu daireye gelerek incelemelerde bulundu.

“Geçerken camdan çatırtı sesleri duydum”
Yangına ilk müdahaleyi yapan Osman Tolan, sokaktan geçerken camdan çatırtı sesleri duyduğunu söyledi. O esnada evin içindeki alevleri gördüğünü belirten Tolan, “İlk olarak 112’yi aradım. Daha sonra üst kattan bir hortum istedim. Sonra camı kırıp, suyla müdahale etmeye başladım. Bir çocuk ve babasının çıktığını gördüm. Onlar da arka taraftan geldiler” dedi.
Anne Zehra D.’nin ise yangın anında markette olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu
Canlı yayında 'sonun Özgecan gibi olacak' dedi, gözaltına alındıCanlı yayında 'sonun Özgecan gibi olacak' dedi, gözaltına alındı
Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?
1/

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Bakan Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı

Bakan Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı

Bakan Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün

Sosyal medyadan 'sonun Özgecan gibi olacak' diye tehdit etti, gözaltına alındı

Canlı yayında 'sonun Özgecan gibi olacak' dedi, gözaltına alındı

Sevgililer gününde koca dehşeti! Karısını dövüp bıçakladı, eve kilitledi

Sevgililer gününde koca dehşeti! Dövdü, bıçakladı, eve kilitledi

Son dakika! Gara'da PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Canlı yayında tehdit edildiğini söyleyen kadın için polis seferber oldu

Ağlayarak yardım istemişti: Valilikten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.