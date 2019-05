Isparta’da balık ekmek kuyruğunun sonu gelmedi

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

“Yurtdışına su ürünü ihraç ediyor, yurt dışından kırmızı et alıyoruz, amacımız bunu bir düzene sokmak”

Etkinliğin düzenleniş amacının balığı pazarlamak veya müşteri aramak olmadığını, esas olarak 2 amaçlarının bulunduğunu vurgulayan Isparta İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Mustafa Aydemir, “Biz, Isparta’mızda 5 bin tona yakın kapasite, 100 milyon yumurta ve yavru kapasitesiyle, kente 100 milyon liraya yakın katma değer oluşturmuş bir sektörüz. Bunun farkına varılması ve halkımızla birlikte hemhal olmak için bu etkinliği düzenledik. Ürettiğimiz balık, yurtdışına gidiyor. Amerika, Avrupa, Japonya ve Rusya gibi ülkelere balık ihraç ediyoruz. Biz, çok karlı da olmasa balığımızı pazarlıyoruz. Fakat, biz istiyoruz ki; Isparta’da üretilen balık, önce Ispartalılar sonra da ülkemiz tarafından tüketilsin, fazlası yurt dışına ihraç edilsin. Avrupa’da ve Amerika’daki kişi başına düşen balık tüketimine karşın, ülkemizdeki tüketim 5 kilogram. Yani, 15 kilogram kırmızı et tüketiyoruz, 5 kilogram su ürünleri tüketiyoruz. Dışarıya su ürünleri ihraç ediyoruz, dışarıdan kırmızı et alıyoruz, burada bir tezatlık var. Balık tüketiminde, özellikle alabalık tüketiminin yaygınlaşması için sağlık ve ekonomik yönden de çok büyük katkıları olacağından, diğer amacımız da bu ve bunu düzenlemek” dedi.