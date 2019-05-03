Isparta’da balık ekmek kuyruğunun sonu gelmedi

Isparta’da düzenlenen Balık Ekmek Şenliği’nde vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. ISUBÜ öğrencileri tarafından hazırlanan balık ekmeklerden alabilmek için adeta birbiriyle yarışan vatandaşlar, zaman zaman dakikalarca kuyrukta bekledi. Türkiye’deki balık tüketiminin artırılması ve önemine dikkat çekilmesi amacıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği ve üretici firmalar işbirliğinde, Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi’nin de katkılarıyla Balık Ekmek Şenliği düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBÜ Rektörü Prof.Dr.İbrahim Diler ve çok sayıda davetlinin katıldığı şenlikte 10 bin alabalık, ekmek arası şeklinde dağıtıldı. Balığı sevdirmek ve tüketimi artırmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren ISUBÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ayşegül Kubilay, balık şenliğinin iyi geçmesini dilediğini kaydetti.

“Yurtdışına su ürünü ihraç ediyor, yurt dışından kırmızı et alıyoruz, amacımız bunu bir düzene sokmak” Etkinliğin düzenleniş amacının balığı pazarlamak veya müşteri aramak olmadığını, esas olarak 2 amaçlarının bulunduğunu vurgulayan Isparta İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Mustafa Aydemir, “Biz, Isparta’mızda 5 bin tona yakın kapasite, 100 milyon yumurta ve yavru kapasitesiyle, kente 100 milyon liraya yakın katma değer oluşturmuş bir sektörüz. Bunun farkına varılması ve halkımızla birlikte hemhal olmak için bu etkinliği düzenledik. Ürettiğimiz balık, yurtdışına gidiyor. Amerika, Avrupa, Japonya ve Rusya gibi ülkelere balık ihraç ediyoruz. Biz, çok karlı da olmasa balığımızı pazarlıyoruz. Fakat, biz istiyoruz ki; Isparta’da üretilen balık, önce Ispartalılar sonra da ülkemiz tarafından tüketilsin, fazlası yurt dışına ihraç edilsin. Avrupa’da ve Amerika’daki kişi başına düşen balık tüketimine karşın, ülkemizdeki tüketim 5 kilogram. Yani, 15 kilogram kırmızı et tüketiyoruz, 5 kilogram su ürünleri tüketiyoruz. Dışarıya su ürünleri ihraç ediyoruz, dışarıdan kırmızı et alıyoruz, burada bir tezatlık var. Balık tüketiminde, özellikle alabalık tüketiminin yaygınlaşması için sağlık ve ekonomik yönden de çok büyük katkıları olacağından, diğer amacımız da bu ve bunu düzenlemek” dedi.

“Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı da balık”

Daha önce 2 kez üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen Balık Şenliği’nin üçüncüsünü Isparta 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdiklerini belirten ISUBÜ Rektörü Prof.Dr. İbrahim Diler, “Etkinliğimizi Isparta halkımızla bütünleşik olarak ilk kez yapmaktayız. Balık Şenliğimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Geleneksel Balık Şenliğimiz, inşallah önümüzdeki yıllarda da yine bu meydanda yapılacaktır. Balık, bir kültür, insan için en sağlıklı besin maddelerinden bir tanesidir. Biz, ‘Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı da balık’ diyoruz. Bu nedenle sağlığınız için haftada en az 2 öğün balık yemenizi öneriyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’deki balık tüketim oranını artırmamız lazım”

Türkiye’deki kişi başına düşen balık tüketiminin dünya ortalamasının hayli altında olduğuna değinen ISUBÜ Rektörü Diler, “Dünyadaki balık tüketiminin ortalama 15 kilogram, Avrupa’da 22, Japonya’da 80 kilogram, Türkiye’de ise bu rakam 5-6 kilogram civarında, bunu artırmamız lazım. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, bu rakam bize hakikaten çok komik geliyor. Bu kültürümüzü inşallah balık şenliğimizi gelenek haline getirerek, bu tüketim oranını artırmamız lazım” ifadelerini kullandı.