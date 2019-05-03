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Isparta'da Balık Ekmek Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 19:00 | Son Güncelleme

Etkinlikte 10 bin balık ekmek ikram edildi

Isparta'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Balık Ekmek Şenliği'nde 10 bin balık ekmek dağıtıldı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öncülüğünde düzenlenen şenlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Şenlikte, vatandaşlara balık ekmek ikram edilen için uzun kuyruk oluştu.

ISUBU Rektörü Prof.Dr. İbrahim Güler, etkinliği Isparta halkıyla bütünleştirmek için kent merkezinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şenliğin ileriki yıllarda da devam edeceğini ifade eden Güler, sağlık için haftada en az iki öğün balık yemeyi önerdiklerini belirterek, "Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı da balık diyoruz. Balık tüketme kültürümüzü balık şenliklerimizi gelenek haline getirerek artırmamız lazım."dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay da Türkiye'de yetiştiriciliği yapılan balıkların son derece sağlıklı ve lezzetli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki balıkların dünyada lezzet ödülleri aldığını vurgulayan Atalay, "Türkiye'de balık üretiminde çok ciddi bir artış söz konusu. Ülkemizdeki tek eksiklik ise balığın yeterince yenmemesidir. Balık tüketimini artırmak için bu tür etkinlikleri sonuna kadar destekliyor, katılım sağlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve kent protokolü vatandaşlara balık ekmek ikramında bulundu.

Şenliği beğendiklerini ifade eden Ispartalılar, uygulamanın gelecek yıllarda da devam etmesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
balık ekmek ısparta Şenlik

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