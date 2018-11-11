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Isparta'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 16:43 | Son Güncelleme

Isparta'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Isparta'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Naci Altuner'in (36) kullandığı 42 AYY 501 plakalı motosiklet, Isparta-Antalya kara yolunun 29'uncu kilometresindeki Küçükkışla köyü mevkisinde bariyerlere çarparak uçuruma yuvarlandı.

Sürücü Altuner, yolda yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Altuner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Altuner'in arkadaş grubuyla tura çıktığı ve bu sırada kaza geçirdiği öğrenildi.

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