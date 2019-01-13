Isparta'da bedelli askerler terhis oldu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da 7. dönem bedelli jandarma erleri yemin ederek terhis oldu.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevlerini yerine getiren 7. dönem bedelli jandarma erleri geçen cuma günü yapılan yemin töreninin ardından terhis oldu. Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu'nda gerçekleşen yemin törenine Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Veli Kayacan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ve yemin eden askerlerin aileleri katıldı.

Programda ilk olarak temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 48 jandarma erin yemin töreni gerçekleşti, ardından terhis olan askerler adına Mustafa Akdemir konuşma yaptı. Törende 'Görev' isimli şiiri ise Onur Kılıç okudu.

Birliğe ilk katılan Fehim Bakova adlı askerin Mehmetçik Yaş Kütüğüne bröve çakmasıyla devam eden programda Vali Ömer Seymenoğlu da birliğe ilk katılan askere, sigara alışkanlığından vazgeçen askere ve askerlik görevi sırasında okuma alışkanlığını artıran askerlere ödüllerini vererek hatıra fotoğrafı çekildi.

Yemin töreni Jandarma Marşı'nın okunması ve geçit töreniyle sona erdi.

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