HABER

Isparta’da bir haftalık ‘Zehir operasyonu’ bilançosu: 45 gözaltı, 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 12:32 | Son Güncelleme

Isparta’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 45 kişiden 5’i tutuklandı.Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.Narkotik polisinin 9 - 22 Ekim 2019 tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda toplam 45 şahıs yakalandı.Yakalanan şahıslarla birlikte ayrıca, 10.89 gram eroin maddesi, 19.77 gram esrar maddesi, 0.75 gram metamfetamin maddesi, 1.23 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai), 691 adet extacy hap, 7 adet sentetik ecza, 1 adet kurusıkı tabanca ile 13 adet dolu fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda aparat ele ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler hakkında, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.Narkotik polisinin yakaladığı 45 şüpheli, ilgili suçlardan adliyeye sevk edilirken, 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Isparta İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı bilgilendirmede, “Isparta Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarımız vatandaşlarımızın da desteği ile kararlıkla devam etmektedir” denildi.

Isparta’da bir haftalık ‘Zehir operasyonu’ bilançosu: 45 gözaltı, 5 tutuklama

Isparta’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 45 kişiden 5’i tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Narkotik polisinin 9 - 22 Ekim 2019 tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda toplam 45 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslarla birlikte ayrıca, 10.89 gram eroin maddesi, 19.77 gram esrar maddesi, 0.75 gram metamfetamin maddesi, 1.23 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai), 691 adet extacy hap, 7 adet sentetik ecza, 1 adet kurusıkı tabanca ile 13 adet dolu fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda aparat ele ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.
Narkotik polisinin yakaladığı 45 şüpheli, ilgili suçlardan adliyeye sevk edilirken, 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı bilgilendirmede, “Isparta Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarımız vatandaşlarımızın da desteği ile kararlıkla devam etmektedir” denildi.

Isparta’da bir haftalık ‘Zehir operasyonu’ bilançosu: 45 gözaltı, 5 tutuklama

PARTNER Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor
Sıra numarası almasını söyleyen doktoru darbettiSıra numarası almasını söyleyen doktoru darbetti
Kahire’de şiddetli yağışlar nedeniyle havalimanını su bastıKahire’de şiddetli yağışlar nedeniyle havalimanını su bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.