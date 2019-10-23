Isparta’da bir haftalık ‘Zehir operasyonu’ bilançosu: 45 gözaltı, 5 tutuklama

Isparta’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 45 kişiden 5’i tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Narkotik polisinin 9 - 22 Ekim 2019 tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda toplam 45 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslarla birlikte ayrıca, 10.89 gram eroin maddesi, 19.77 gram esrar maddesi, 0.75 gram metamfetamin maddesi, 1.23 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai), 691 adet extacy hap, 7 adet sentetik ecza, 1 adet kurusıkı tabanca ile 13 adet dolu fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda aparat ele ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

Narkotik polisinin yakaladığı 45 şüpheli, ilgili suçlardan adliyeye sevk edilirken, 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı bilgilendirmede, “Isparta Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarımız vatandaşlarımızın da desteği ile kararlıkla devam etmektedir” denildi.



