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Isparta’da bir kişi başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu

12.01.2021 19:50 | Son Güncelleme:
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Isparta’da bir kişi yaşadığı apartta başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu.Olay saat 16.30 sıralarında Kutlubey Mahallesi Kafeler Caddesi’ndeki bir apartta meydana geldi.

Isparta’da bir kişi yaşadığı apartta başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu.
Olay saat 16.30 sıralarında Kutlubey Mahallesi Kafeler Caddesi’ndeki bir apartta meydana geldi. Apart sahibi, kiracısı Gökhan E.’den (42) haber alamaması üzerine aparta geldi. Daireye giren apart sahibi Gökhan E.’yi başına poşet geçirilmiş halde yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökhan E.’nin öldüğünü belirledi.
İl Emniyet Müdürü Metin Akay da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekibinin dairede yaptığı detaylı çalışmanın ardından Gökhan E.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Gökhan E.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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