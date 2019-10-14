HABER

Isparta’da bomba şüphesiyle ihbar edilen valizlerden kıyafet çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 01:35 | Son Güncelleme

Isparta’da belediyeye ait katlı otoparkın asansörü önünde bırakılan valizler, bomba olabileceği şüphesiyle ihbar edilince hareketli dakikalar yaşandı.

Isparta’da belediyeye ait katlı otoparkın asansörü önünde bırakılan valizler, bomba olabileceği şüphesiyle ihbar edilince hareketli dakikalar yaşandı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra bomba uzmanının olay yerinde incelediği valizlerin içinden kıyafet çıktı.
Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Isparta Belediyesi’nin Çelebiler Mahallesi’ndeki katlı otoparkında meydana geldi.
Otoparkın eski İl Özel İdaresi Parkı’ndan giriş noktasında görülen 2 valiz, bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbar edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, söz konusu alanı güvenlik şeridiyle çevirdi.
Söz konusu yere gelen Bomba Uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra güvenlik şeridini keserek, şüpheli olduğu ihbar edilen valizlerin yanına gitti.
Bomba Uzmanı’nın incelediği valizin içerisinde, kıyafet bulunduğu ve bir vatandaş tarafından unutulmuş olabileceği tespit edildi.
Bölgede gerekli incelemeleri tamamlayan ekipler, daha sonra söz konusu valizleri sahibi bulununcaya kadar muhafaza altına aldı.
Valizlerin içinde eşya bulunduğunu ortaya çıkmasının ardından çevredekiler de rahat bir nefes aldı.

237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor
Ankara’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralıAnkara’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Beyoğlu’nda bir dükkanın önüne ‘ses bombası’ atıldıBeyoğlu’nda bir dükkanın önüne ‘ses bombası’ atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.