Isparta'da camide hırsızlık anı kamerada

Isparta'da yapımına devam edilen camiden para çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Çünür Mahallesi'nde bulunan Hz. Ali Camisi'nin ibadete açık bölümündeki yardım kutusundan yaklaşık 2 bin liranın çalındığını fark eden görevliler, polise haber verdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen M.A. (59) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, kasanın üst tarafındaki para atmak için açılan bölümden el feneri kullanarak bakan şüphelinin, elindeki bir aparatla kasadaki paraları çıkardığı görüldü.

