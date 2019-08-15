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Isparta'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 22:00 | Son Güncelleme

Yalvaç ilçesinde bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşi ve kayınpederi ile köy muhtarını öldürdü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşi ve kayınpederi ile köy muhtarını öldürdü.

İddiaya göre, Antalya'dan yaklaşık 20 gün önce ilçeye bağlı Çetince köyüne gelen R.D, akşam saatlerinde imam nikahlı eşi Asiye Aydoğmuş ile barışmak için köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i de yanına alarak kayınpederi Orhan Aydoğmuş'un evine gitti.

R.D, evin yanındaki tarlada bir araya geldiği kayınpederi ve imam nikahlı eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada R.D, kayınpederi ve eşi ile köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'e av tüfeğiyle ateş ederek, otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Orhan ve Asiye Aydoğmuş ile Adıgüzel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaçan katil zanlısı, jandarma ekiplerince Gelendost ilçesi yakınlarında yakalandı.

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3 ölü cinayet Çetince köyü ısparta muhtar Ramazan Duyan yalvaç

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