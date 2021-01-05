Isparta’da cinayet iddiasıyla tutuklanan sanığın gerçek yaşının tespiti istenecek

Isparta’da Mehmet Özçelik’in bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili 1’i tutuklu, 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede bıçağı kullandığı belirlenen F.G. hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından ceza istendi. F.G.’nin mahkeme kararıyla yaşını küçültmesi ve bu yüzden olay günü 18 yaşından küçük olması nedeniyle gerçek yaşının tespiti talep edilecek.

Olay, 23 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Çelik (33), A.A. ve H.C. katıldıkları düğünden çıkışta yürürken bir grupla karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, Mehmet Çelik, A.A. ve H.C. bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Çelik hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliler alınan F.G., İ.S., B.B. ve T.E., emniyet ekipleri tarafından saklandıkları yerde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.G. tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede F.G.’nin ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından ceza alması istenirken, İ.S. ve B.B.’nin ‘kasten yaralama’ T.E.’nin de ‘kasten yaralamaya yardım etme’ suçlarından yargılanmaları talep edildi.