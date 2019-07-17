Isparta'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Taner ERDEM/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yatlaşık 1 saat ulaşıma kapanan karayolunda trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta- Konya karayolu'nun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Isparta yönüne giden Berat Çelik yönetimindeki 32 AAR 853 plakalı cip, karşı yönden gelen Zekeriya Bayındır yönetimindeki 32 EH 729 palakalı otomobille çarpıştı. Eğirdir Mahmatlar virajlarında şerit ihlali sonucu meydana gelen kazada bariyerlere sıkışan otomobil demir yığını haline dönüştü. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, akordiyon gibi büzülen otomobilin sürücüsü Eğirdir Belediyesi çalışanı Zekeriya Bayındır ile eşi Dudu Bayındır ve gelini 6 aylık hamile Sevim Bayındır olay yerinde hayatını kaybetti, cip sürücüsü çelik ise yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ise Eğirdir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otomobillerde sıkışan cesetler itfaiye ekiplerince çıkarılarak Eğirdir Devlet Hastanesi morguna konuldu.

kaza nedeniyle karayolu 1 saat ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.