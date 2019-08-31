Isparta’da coşkulu 30 Ağustos gecesi

Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü münasebetiyle Resepsiyon ve Fener Alayı düzenlendi. Etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Isparta Subay Ordu Evi’nde gerçekleştirilen 30 Ağustos Resepsiyonu’na Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdür Vekili Cengiz Sağlam, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Vali Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Çetinbağ, Belediye Başkanı Başdeğirmen ve Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut, tek tek davetlilerin masalarına ziyarette bulunarak sohbet etti. 30 Ağustos Resepsiyonu sonrasında, Isparta Belediyesi önünde toplanan kalabalık grup, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle birlikte düzenlenen Fener Alayı’na katıldı. Isparta Belediyesi önünde başlayan Fener Alayı’nda, gülsuyu sıkan traktör, mehteran takımı ve atlılar da katıldı. Toplulukta ayrıca, protokol mensupları, şölen kapsamında sünnet olan 152 çocuk ve aileleri ile vatandaşlar yer aldı.