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Isparta’da Cumhuriyet coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 22:49 | Son Güncelleme

Isparta’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 96.

Isparta’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıldönümü düzenlenen fener alayıyla coşkuyla kutlandı.
Kentte, ellerinde ay yıldızlı Türk bayrakları ve meşalelerde belediye önünde toplanan protokol mensupları ile binlerce vatandaşa, Isparta Belediyesi Mehteran Takımı ile Erenler - UYUMDER Mehteran Takımlarının öncülük etti. Mehteran takımları fener alayı sırasında birbirinden güzel marşlar çalarak, yürüyüş esnasında vatandaşlara coşkulu bir dinleti sundu. Isparta Belediyesi önünden Mimar Sinan Caddesi ve Hükümet Caddesi’ni takiben devam eden fener alayı geçişi, Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti.
Burada ellerindeki Türk bayrakları ve yanan meşaleleri yüksekte tutan vatandaşlar, kentte akşam saatlerinde eşine az rastlanan ve izlemesine doyum olmayan türden aydınlıkla adeta renk cümbüşü oluşturdu. Fener alayı etkinliği kapsamında ayrıca, konvoy geçişleri de gerçekleştirildi.
Etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki mehteran konseri, konser ve yapılan diğer gösterilerle son buldu.

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