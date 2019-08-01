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Isparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

Isparta’da bir evin duvarından atladığı sırada demir korkuluklara saplanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, önceki gün kent merkezindeki Yedişehitler Mahallesi’nde meydana geldi.

Isparta’da bir evin duvarından atladığı sırada demir korkuluklara saplanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, önceki gün kent merkezindeki Yedişehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evin duvarından aşağı atlamak isteyen kedi, kapı önünde bulunan sivri demir korkuluklara saplanarak yaralandı. Kedinin mahsur kaldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbar sonrasında bölgeye gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki kurtarma ekipleri, korkuluklara saplanmış halde acı içinde kıvranan kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedaviye alınan kedinin, gerekli ameliyat ve işlemleri sonrasında koruma altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başkan Başdeğirmen’den hayvan koruma ve kurtarma duyarlılığı talimatı
Öte yandan, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatı doğrultusunda hayvan koruma ve kurtarma çalışmalarına özellikle hassasiyet gösterdiği, bu konudaki en küçük ihbarlara dahi titizlikle ulaştığı belirtildi.

Isparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı
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