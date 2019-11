Isparta’da depreme dayanıklılık numunesi alınmak istenen bina önünde arbede

Isparta’da 2 katlı ve çoğunluğu iş yeri olan bir binanın yeni sahibi depreme dayanıklılık testi yaptırmak isteyince yapı önünde hissedarlar arasında tartışma çıktı. Polis ekiplerinin araya girdiği olayda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen görevliler hissedarlardan bazılarının numune vermek istememesi üzerine tutanak tutup, bölgeden ayrıldı. Kutlubey Mahallesi Mimar Sinan Camii yakınındaki iki katlı ve çoğunlukla iş yeri bulunan binanın yeni sahibi, yapıda depreme dayanıklılık tespiti yaptırmak istedi. Diğer hak ve dükkan sahiplerinin bu duruma karşı çıkması üzerine arbede yaşandı. Polis ekiplerinin araya girdiği olayda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen görevliler hissedarlardan bazılarının numune vermek istemeyişi üzerine tutanak tutup, bölgeden ayrıldı. Yaşanan olay sonrasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan yüzde 21.75’lik hisse sahibi İsmet Yılmaz, "Yaşanan olay üçüncü kez meydana geldi. Her seferinde kendileri dışındaki diğer hissedarların depreme dayanıklılık testi için tespit ve numune alınmasına engel oluyorlar. Bunun mesuliyeti var. Yarın 2 gün sonra bir deprem de değil, durduk yere başka bir şey de olabilir bu binaya. İstanbul’da deprem olmadan da bir bina göçtü. Bu tarz bir şey de yaşanılabilir. Binadan bir parça kopup, bir vatandaşı da ya sakat bırakır ya da canına mal olabilir. Eski bir bina olduğu için bu tarz şeyler de yaşanılabilir” dedi. İsmet Yılmaz, “Hissedar olduğumuz bina ile ilgili kentsel dönüşüm için numune aldırmak istiyoruz. ‘Bina sağlıklı mı, sağlam mı, değil mi?’ diye numune aldırmak istiyoruz. Biz bunu isterken, diğer malikler numune alınmasını istemiyorlar. Onların gerekçesi şu; kendilerince binanın sağlam olduğunu ve çürük olmadığını düşünüyorlar. Bu nedenle polislerle gittiğimiz halde kısa süreli söz münakaşası ve arbede yaşandı. Diğer hisselerin sahipleri yüzde 78’i kapsıyor, bizim hissemiz yüzde 21.75 oranında. Yasada bununla ilgili olarak ‘Kiracı bile olsa bulunduğu bina ile ilgili mülkte riskli gördüğü bir binaya kentsel dönüşüm için müracaat edebilir’ deniyor. İstanbul’da da kentsel dönüşüm birçok yerde zorunlu tutularak yaptırılıyor, binalardan numuneler alınıyor. Ama bizim daha numune bile alınamadı. Belki sağlam çıkacak. Yani, bu tür durumlara hiç gerek yok. Yapılan iyi bir şey, bir noktada ama diğerleri kötülükle algılayarak, kötülükle yaklaşıyorlar” dedi.

“Mal kaybı kazanılır ama can geri gelmez, önemli olan da bu”

Bu şekilde yapılan müracaatlarda maliklerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine izin vermeme gibi bir haklarının olmadığını savunan Yılmaz, “Böyle bir şey yok. Savcılık numune alınmasını ister ve devlet, bir kere çürük bir binayı istemiyor zaten. Sonuç olarak numune alınması en özgür haktır. Kaldı ki, sadece maliklerden biri değil, bırakın toprak sahibini, bu kiracının bile hakkı. Mal kaybı kazanılır ama can geri gelmez, önemli olan da bu. Bununla ilgili en yakın bölgede, Dinar depremini yaşadık. Kimsenin yerini, kimse dolduramaz, can kaybı en yakın yaşanılabilecek bir olay. Bu binanın içini boşaltsak, zaten metruk bir bina görüntüsü var ama içindekiler hala orada yaşıyor. O yapıda ve kötü bir yer” ifadelerini kullandı.