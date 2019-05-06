Isparta'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

Cumhurbaşkanlığınca Isparta'da 6 şehit ailesine verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle takdim edildi.

Isparta Valiliğinde gerçekleşen törene Vali Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kent protokolü ve şehit aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehitler için dua edildi.

Vali Seymenoğlu, törende yaptığı konuşmada, bu ülkenin şehit ve gaziler sayesinde ayakta olduğunu söyledi.

Vatanın bir karış toprağının hainlere verilmediğini ve bunun şehitler sayesinde olduğunu ifade eden Seymenoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim şehidimiz, gazimiz ve şehitliğimiz çoktur. Bu ülkenin 81 milyon vatandaşının her biri, erkeğiyle kadınıyla hatta çocuğuyla yaşlısıyla gerektiğinde şehit olmayı şeref olarak gördüğü için bu topraklar hala bizim vatanımız ve bundan sonra da vatanımız olmaya devam edecek. Bizim inancımızda imanı, vatanı ve bayrağı için mücadele ederken hayatını kaybedenlerin makamları şehitliktir. Şehitlik mertebesine ermiş güzel insanların aileleri olarak sizler başımızın tacısınız. Bu millet ve devlet sizlere minnettardır, minnettar kalmaya da devam edecektir. Şehitlik ve gazilik makamlarına bu dünyada bir değer biçmek mümkün değildir. Bunu biliyoruz. Onlar en büyük mükafatı Rabbimizden alacaklardır."

Vali Seymenoğlu, Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına şehitler Sercan Kara, Engin Şahin, Yunus Emre, Muğdat Çelik, Ali Yılmaz ve Durmuş Öcal'ın ailelerine takdim etti.

