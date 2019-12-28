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  4. Isparta’da doktoru darp eden şahıs serbest kaldı

Isparta’da doktoru darp eden şahıs serbest kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 17:38 | Son Güncelleme

Isparta Şehir Hastanesi’nde başka poliklinikte tetkikleri devam ederken Ortopedi Uzmanı Doç.

Isparta’da doktoru darp eden şahıs serbest kaldı

Isparta Şehir Hastanesi’nde başka poliklinikte tetkikleri devam ederken Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Uslu’ya saldırdıktan sonra gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Olay, dün Isparta Şehir Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ortopedi ve Travmatoloji Servisinde görevli Op. Dr. Yetkin Doğan, Ş.K. isimli hastadan röntgen çektirmesini istedi. Bunun üzerine doktorla tartışmaya başlayan Ş.K., güvenlik görevlilerince hastaneden dışarıya çıkarıldı. Olaydan kısa süre sonra tekrar hastaneye gelen Ş.K., bu kez hiç ilgisi olmayan başka bir poliklinikte görevli Doç. Dr. Mustafa Uslu ile tartışarak doktoru darp etti.
Doç. Dr. Uslu tedavisinin ardından darp raporu alarak, şahıstan şikayetçi oldu. Hastane çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen polis, şüpheli konumundaki Ş.K.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ş.K., bugün sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındıktan sonra ’kasten yaralama’ suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Ş.K.’nin serbest kaldığı öğrenildi.

Isparta’da doktoru darp eden şahıs serbest kaldı

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