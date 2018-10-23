Isparta'da düğün magandaları yakalandı

Isparta merkezde bir düğün konvoyunun geçişi sırasında havaya ateş açarak 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli ile Yalvaç ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Direkli köyünde 14 Ekim'de bir düğün konvoyunun geçişi sırasında av tüfeğiyle havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ateş açtığı iddia edilen K.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının olayda kullandığı av tüfeği de ele geçirildi.
Yalvaç ilçesi Kozluçay köyünde dün yapılan düğünde de havaya ateş edildiği ihbarı üzerine yapılan çalışmada, A.İ.Y, Y.B, O.S. ve İ.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde 3 tabanca ile bir av tüfeği ele geçirildi.
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