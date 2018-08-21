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Isparta'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 22:35 | Son Güncelleme

Atabey ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Atabey ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Muammer Erten Caddesi Burhaneddin Paşa Sokak'ta Ali T.'ye ait evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek çevre evlere sıçrayan yangın, Atabey, Eğirdir ve Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Yangında dört ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının mangal ateşinden çıktığı tahmin ediliyor.

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