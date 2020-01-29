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  4. Isparta'da evde çıkan yangında 1 çocuk öldü

Isparta'da evde çıkan yangında 1 çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 18:46 | Son Güncelleme

Yangında dumandan etkilenen 4 çocuğun ise hastanede tedavisi sürüyor

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında yaralanan 5 çocuktan biri yaşamını yitirdi.

Camikebir Mahallesi Isparta Caddesi'nde, Suriyelilerin yaşadığı bir evde, henüz belinlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri evdeki 5 çocuğu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çocuklardan biri müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, dumandan etkilenen diğerlerinin ise tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
2 çocuk EV YANGINI ısparta Suriyeli

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