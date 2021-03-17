HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Isparta’da evlere dadanan siyah kapüşonlu hırsız yakalandı

Isparta’da evlere dadanan siyah kapüşonlu hırsız yakalandı

17.03.2021 13:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da 2 mahalledeki evlere dadanan hırsızlık şüphelisi, polisin titiz takibiyle yakalanarak, gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zafer ve Yedişehitler mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı.

Isparta’da 2 mahalledeki evlere dadanan hırsızlık şüphelisi, polisin titiz takibiyle yakalanarak, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zafer ve Yedişehitler mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği mahallelerdeki güvenlik kameralarını detaylı olarak inceledi. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında hırsızlık şüphelisinin F.Y. isimli şahıs olduğu ve tanınmamak için siyah kapüşonuyla mahallelerde dolaştığı belirlendi. Şüpheli, 10 Mart’ta polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Mart’ta adliyeye sevk edilen F.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan yapılan soruşturmalar kapsamında çalınan malzemelerden ele geçirilen 3 tablet sahiplerine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor
Çanakkale Savaşı 57. Alay Çanakkale Savaşı 57. Alay
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
1/

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

18 Mart yarım gün mü? Yarın iş var mı?

18 Mart yarım gün mü? Yarın iş var mı?

Taziye yemeğinde 21 kişi koronavirüse yakalandı, 80 kişi karantinada

En yüksek vaka sayısına sahip ilde 'pes' dedirten olay

Çanakkale savaşında kaç kişi öldü? Çanakkale savaşında kaç düşman öldü?

Çanakkale savaşında kaç kişi öldü?

18 Mart resmî tatil mi? 18 Mart'ta memurlar ve işçilere izin var mı?

18 Mart resmî tatil mi? Memurlar ve işçilere izin var mı?

18 Mart'ta hastane ve eczaneler açık mı? İşte 18 Mart eczane ve hastane çalışma saatleri

18 Mart'ta hastane ve eczaneler açık

Çanakkale Zaferi 57. Alay | 57. Alay mesajları, sözleri ve şiirleri

Çanakkale Savaşı 57. Alay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.