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Isparta’da feci kaza: Pat pattaki demirler kamyonete ok gibi saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 22:08 | Son Güncelleme

Isparta’nın Senirkent ilçesinde kamyonetin, tarım aracı pat pat ile arkasında bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Isparta’da feci kaza: Pat pattaki demirler kamyonete ok gibi saplandı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde kamyonetin, tarım aracı pat pat ile arkasında bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Feci kazada pat patın kasasındaki inşaat malzemeleri ok gibi kamyonete saplandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Senirkent ilçesine bağlı Yassıören köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, tarım aracı pat patın arızalanarak yol ortasında kalınca arkadan gelen otomobil çift şeritli yolda karşıdan araç gelince geçiş için beklemeye başladı. Bu sırada bekleyen otomobilin arka yönünden gelen kamyonet ise önünde bekleyen iki aracı fark etmeyerek kaza yaptı.
Kazada pat pat ve otomobil yol kenarındaki bahçeye dalarken, pat patın kasasında bulunan inşaat malzemeleri de ok gibi kamyonetin camına saplandı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti. Yaralılardan 2’sinin ileri tetkik tedavileri yapılmak üzere, Isparta il merkezindeki başka hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Isparta’da feci kaza: Pat pattaki demirler kamyonete ok gibi saplandı

Isparta’da feci kaza: Pat pattaki demirler kamyonete ok gibi saplandı

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