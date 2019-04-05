HABER

Isparta'da FETÖ firarisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:14 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan nakliyat firması sahibi S.H., Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Isparta'ya getirilen S.H., emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

S.H, çıkarıldığı mahkemece "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.

PARTNER16 yıl sonra son noktayı koydular16 yıl sonra son noktayı koydular
Başkan Işık seher vakti halkla buluşuyorBaşkan Işık seher vakti halkla buluşuyor
Mudanya’da bağımlılıkla mücadeleMudanya’da bağımlılıkla mücadele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ firari ısparta tutuklama

En Çok Okunan Haberler

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

CHP'den flaş açıklama! İşte İstanbul'daki son durum...

CHP'den flaş açıklama! İşte İstanbul'daki son durum...

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.