Isparta'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında aranan 3 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. 3 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan M.S, Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliği'nce aranan H.T. ve İ.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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